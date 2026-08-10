Bakan Göktaş: Gaziler ve Şehit Aileleri İçin Yeni Düzenleme

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden şehit ailelerimize, istikbalimiz ve istiklalimiz için canını ortaya koyan gazilerimize duyduğumuz vefayı her fırsatta gösterme gayretindeyiz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz yeni düzenleme, onların ihtiyaçlarına çözüm üretme kararlılığımızın somut bir nişanesidir. Hiçbir şehit yakınımızın ve gazimizin kendisini yalnız hissetmesine, herhangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Kahramanlarımızın ve aziz şehitlerimizin emanetlerini gözetmeye, devletimizin imkanlarını onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.