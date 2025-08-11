Bakan Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şube başkanları ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 81 il şube başkanıyla Gazi Uyum Evi'nde bir araya geldi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 81 il şube başkanıyla Gazi Uyum Evi'nde bir araya geldik. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarımızla yürüttüğümüz istişareleri değerli buluyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine ve kıymetli gazilerimize her alanda destek vermeyi, gazilerimizin sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA