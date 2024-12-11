MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilen Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AGİT Genel Sekreterliği görevine seçilen Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" denildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti - Son Dakika
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