Bakan Güler, BAE\'li Mevkidaşı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'ye giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.