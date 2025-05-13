Bakan Güler, Bakü\'de Haydar Aliyev\'in mezarı ve Türk Şehitliği\'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'de Haydar Aliyev'in kabri ile Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin anıt mezarlarına karanfil bıraktı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Temaslarını sürdüren Güler, Zafer Anıtı'nı ve Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini de ziyaret etti. Aliyev'in kabrine çelenk bırakan Bakan Güler daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin anıt mezarlarına karanfil bıraktı. - BAKÜ