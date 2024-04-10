Bakan Güler bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güner, bayramı geçirmek üzere Şanlıurfa'ya geldi. Dün kente gelen Bakan Güler, bayram namazını ise Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi'nde kıldı. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da eşlik etti.
Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Bakan Güler, dışarda ise polislerin kurduğu standı ziyaret etti. Polislerle bayramlaşan Bakan Güler, kendisine ikram edilen lokumu aldı.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler Balıklıgöl'de bayram namazı kıldı - Son Dakika
Elazığ'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde, yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın da katıldığı denetimde sürücülere kurallara uymaları gerektiği anlatıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camiler doldu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın vaazının ardından bayram namazı kılındı. Cami imamları hutbe vererek bayramın anlamını anlattı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İdris Alan vatandaşlarla bayramlaştı.
Kars'ta Ramazan Bayramı namazında camiler doldu taştı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti ve bayram namazını kıldı. Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Sultan Alparslan Külliyesi ve Camii'nde namazlarını kıldı. Cami çıkışında yapılan açıklamalarda, Ramazan Bayramı kutlandı ve mazlumların kurtuluşu için dua edildi. Vali Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın, vatandaşlarla bayramlaştı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Sekmen, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin tarifi olduğunu vurguladı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Vali Çiftçi, rahmet, bereket ve bağışlanma ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi havasından doyasıya faydalanmanın şükrü içinde bir bayrama daha ulaşmanın heyecanının yaşandığını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer komutanlar ile birlikte Şanlıurfa'da bayram namazı kıldı. Daha sonra Bakan Güler ve komutanlar, vatandaşlarla bayramlaşarak bayram sevincini paylaştı. Ardından 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçen Bakan Güler, burada askeri personelle de bayramlaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?