Bakan Güler'den Ankara'daki terör saldırısı girişimine ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Güler'den Ankara'daki terör saldırısı girişimine ilişkin açıklama

Bakan Güler\'den Ankara\'daki terör saldırısı girişimine ilişkin açıklama
Son Güncelleme: 01.10.2023 20:13

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün hatırlatılması üzerine Bakan Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı. Katıldığı resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, "Görünürde bir lav silahı var" diye konuştu. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine, "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Güler'den Ankara'daki terör saldırısı girişimine ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Son Dakika: Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:46 Gucci'nin modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı
20:31 Trabzon'da sağanak yağış! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
20:20 Övgüler yağdırdı! İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı sonrası bomba itiraf
20:10 MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: AK Parti ile MHP bir ve iç içedir
19:35 THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı
19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altın Portakal Film Festivali'nin iptal olmasına ilişkin ilk yorum
18:51 Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert hakem tepkisi
18:44 6 yaşında inanılmaz şekilde hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 21:19:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Güler'den Ankara'daki terör saldırısı girişimine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement