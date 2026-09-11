Bakan Güler’den Iğdır’daki kazada şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan sözleşmeli er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Güler, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.