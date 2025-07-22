Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 kapsamında İstanbul'a gelen Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı heyetleriyle birlikte kabul etti.
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında temaslarda bulunan Bakan Güler, fuara katılan yabancı askeri yetkilileri kabul etti. Bu kapsamda Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile görüşmeler gerçekleştiren Güler'in, konuk heyetlerle savunma alanındaki ikili iş birlikleri ve bölgesel güvenlik konuları üzerine görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, IDEF 2025'te Yabancı Askeri Yetkilileri Kabul Etti - Son Dakika
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