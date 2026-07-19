Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığımızdaki incelemelerde bulundu. Bakan inceleme ve denetlemelerin ardından Mehmetçiklerle yemek yedi. Bakan Yaşar Güler, Mehmetçiklere hitaben bir konuşma yaptı. - LEFKOŞA
Son Dakika › Politika › Bakan Güler KKTC'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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