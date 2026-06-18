Bakan Güler'den NATO aile fotoğrafı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'deki NATO karargahına geldi. Bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet eden Bakan Güler, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı. - BRÜKSEL