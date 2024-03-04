Bakan Güler: Terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Güler: Terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla gerçekleştirilen video telekonferans toplantısında, başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu ve örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini belirtti. Bakan Güler, ülkenin güvenliğini sağlamak ve haklarını korumak için azim ve kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, coğrafyaya hakim olmak ve terör örgütünün eylem kapasitesini sıfırlamak için operasyonlara devam edileceğini vurguladı.

04.03.2024 23:08  Güncelleme: 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Güler: "Terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir"

Bakan Güler yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

"Azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Yaşar Güler, "Küresel ve bölgesel düzeyde çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir"

Bakan Güler konuşasını şöyle sürdürdü:

"Son dönemde başta sizlerin ve kahraman silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum. Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir."

"Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak"

Coğrafyaya hakim olmak için ve öngörülemez düzeyde operasyonlara devam edileceğine vurgu yapan Bakan Güler, "Önümüzdeki süreçte şu ana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hakimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Güler: Terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziosmanpaşa Belediyesi 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' Lansmanı Düzenledi
    23:28 Gaziosmanpaşa Belediyesi 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' Lansmanı Düzenledi

    Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' lansmanında, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: İslam dünyası Filistin mücadelesine hazır olmalı
    23:27 TBMM Başkanı Kurtulmuş: İslam dünyası Filistin mücadelesine hazır olmalı

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İslam dünyasının Filistin mücadelesine hazır olması gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, İslam dünyasının saflarını sıklaştırması gerektiğini vurguladı.

  • Düzce'de 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
    23:23 Düzce'de 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

    Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.

  • Sudan, Afrika Birliği'nin çözüm önerilerine yeniden üyelik için açık
    23:19 Sudan, Afrika Birliği'nin çözüm önerilerine yeniden üyelik için açık

    Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği'nin Sudan'daki krize yönelik çözümlerinin ülkenin birliğe yeniden tam üyelik elde etmesi durumunda kabul görebileceğini belirtti. Burhan, Afrika Birliği'nin oluşturduğu üst düzey heyeti kabul ederek iç savaşın çözümüne dair bilgi verdi. Sudan'ın birliğe tam üyeliğini yeniden kazanması ve birliğin çözüm önerilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Burhan, krizin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin çekilmesiyle çözülebileceğini ifade etti. Afrika Birliği, Sudan'da çatışan taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve barışın sağlanması için üst düzey Sudan heyeti oluşturmuştu.


23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Güler: Terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement