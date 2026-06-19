Bakan Güler: Türkiye-Kamerun ilişkileri daha ileri seviyeye ulaşacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye- Kamerun ilişkilerinin, karşılıklı güven, ortak çıkarlar ve dostluk temelinde önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Kamerun'un Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen Milli Gün Resepsiyonu'nda konuştu.

Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Güler, Kamerun halkının Milli Günü'nü kutlayarak ülkeye barış, huzur ve refah dolu gelecek diledi.

Güler, bu yılın Milli Gün temasının "Ulusal Birlik: Güçlü Bir Savunma Sisteminin Omurgası ve Kamerun'un Kalkınmasının Temeli" olarak belirlenmesini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

"Türkiye, Afrika'yı stratejik bir ortak olarak görmekte"

Güler, Türkiye ile Kamerun arasında karşılıklı saygı, dostluk ve güven temelinde şekillenen güçlü ilişkilerin bulunduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen Afrika politikamız çerçevesinde kıta ülkeleriyle ilişkilerimiz, son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Türkiye, Afrika'yı stratejik bir ortak olarak görmekte, ilişkilerini karşılıklı fayda ve ortak kalkınma anlayışı temelinde geliştirmektedir. Kamerun da bu vizyonumuzda özel bir yere sahip olan önemli dost ve ortaklarımızdan bir tanesidir.

Ülkelerimiz arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve teknik alanlarda gelişen ilişkilerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı üst düzey temaslar ve kurumsal işbirlikleri, ilişkilerimizin her geçen gün daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle ekonomik ve ticari alanda mevcut potansiyelin çok daha ileri seviyelere taşınabileceğine inanıyoruz."

Türk şirketlerinin Kamerun'un kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu ve yeni projeler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Güler, Kamerunlu gençlerin Türkiye'de çeşitli alanlarda eğitim almalarından da büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

"Askeri eğitim faaliyetleri, personel değişimi ve kurumsal işbirliği çalışmaları, işbirliğimizi daha da güçlendirmektedir"

Bakan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Askeri ve savunma alanındaki işbirliğimiz de ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişen ve güçlenen boyutlarından biridir. Son dönemde savunma ve güvenlik alanındaki temaslarımızın yoğunlaşmasından da memnuniyet duyuyoruz. Özellikle askeri eğitim faaliyetleri, personel değişimi ve kurumsal işbirliği çalışmaları, ikili askeri işbirliğimizi daha da güçlendirmektedir.

Bu kapsamda bu ayın başında ülkemizi ziyaret eden Kamerun Savunma Bakanı Sayın Joseph Beti Assomo ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler son derece verimli geçmiş, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacak kararlılık ve projeler ortaya konmuştur. Nitekim imzaladığımız Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün savunma ilişkilerimizin gelişimine ve dostluğumuzun daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Savunma ve güvenlik alanındaki tecrübelerini Kamerun gibi dost ülkelerle paylaşmayı, barışa, istikrara ve kapasite geliştirme çalışmalarına sunulacak katkı bakımından önemli gördüklerini belirten Güler, "Bu anlayışla Türkiye-Kamerun ilişkilerinin, karşılıklı güven, ortak çıkarlar ve dostluk temelinde önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Başta Büyükelçi olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi için katkı sunanlara teşekkür eden Güler, Kamerun Milli Günü'nü bir kez daha kutlayarak sözlerini tamamladı.