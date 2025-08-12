Bakan Güler, Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile Buluştu

Hakkari'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ile Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bir araya geldi.

Bakan Güler'e ziyaretinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da eşlik etti. Havalimanında Hakkari Valisi Ali Çelik tarafından karşılanan Bakan Güler, burada Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı yönetimi ve sporcularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Buluşma sırasında kadın futbolcular, Bakan Güler'e takımlarının atkısını hediye etti. Bakan Güler, bu anlamlı hediyenin ardından sporcuların talep ve sorunlarını dinledikten sonra helikopterle Hakkari Merkez'ine hareket etti. - HAKKARİ