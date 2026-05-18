Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis operasyonlarında 18,3 milyar liralık işlem hacmine el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Emniyet teşkilatının aylar süren çalışmaları sonucu 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirterek, 139 ekibin katıldığı operasyonda hesaplarında 11,3 milyar lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu değerlendirilen 183 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerince yürütülen diğer operasyonda ise yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini akladığı öne sürülen organize suç ağının çökertildiğini aktaran Gürlek, "7 milyar lira işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Operasyonlarda görev alan birimlere teşekkür eden Gürlek, Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve siber suçlarla mücadele ekiplerini tebrik etti. - ANKARA