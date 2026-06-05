Bakan Gürlek\'ten \'Terörsüz Türkiye\' ve Ayvalı\'ya müjdeler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Mustafapaşa beldesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde düzenlenen seçim programında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Ürgüp'ün Mustafapaşa beldesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Gürlek, Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Milletimiz, devletimiz, ülkemiz, ordumuz çok güçlü. Bu konuda 'Terörsüz Türkiye' süreci inşallah yakın zamanda meclise gelecek. Özellikle bu sürecin en başta Cumhurbaşkanımız riyasetinde, daha sonra da vücudunu ve gövdesini ortaya koyan Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlediğini ifade eden Gürlek, terörün tamamen gündemden çıkarıldığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Konuşmasında Ayvalı Mahallesi için yürütülen projelere de değinen Gürlek, sit alanlarıyla ilgili çalışmaların kısa süre içerisinde askıya çıkarılacağını açıkladı. Bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizmin önündeki engellerin kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Vatandaşların uzun süredir beklediği doğalgaz yatırımı konusunda da müjde veren Gürlek, ilgili şirket yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda doğalgazın kısa süre içerisinde mahalledeki konut ve iş yerlerine ulaştırılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Ayvalı'nın yaklaşık 150 TOKİ konutuna ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gürlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve projenin hayata geçirilmesi için çalışma başlatılacağını kaydetti.

Bakan Gürlek daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. - NEVŞEHİR