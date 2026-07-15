Bakan Işıkhan: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz gecesi, Türkiye, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve güçlü iradelerinden aldığı büyük cesaretle sokaklara dökülen aziz milletimizin dirayetiyle büyük bir esaretin ve zilletin eşiğinden dönmüş, zaferlerle dolu şanlı tarihimize yeni bir kahramanlık destanı daha eklemiştir." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'u 10. yılında dün gibi hatırladıklarını, hatırladıkça da büyük direniş ruhunun yeniden yaşandığını belirtti.

15 Temmuz'da "bayrak inmesin, ezanlar susmasın" diye gözünü kırpmadan şehadete yürüyen, canından, kanından, ailesinden, evladından geçip vatanından geçmeyen şehitlere rahmet dileyen Bakan Işıkhan, gazilere ve o gece bütün mevcudiyetiyle mücadele veren herkese şükranlarını sundu.

Cumhuriyet'in 100. yılının geride kaldığı bir dönemde darbelerin, tarihin hiçbir döneminde meşruiyetin kaynağı olmadığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Milli iradeye kurşunlarla engel olmaya çalışmak sadece bir demokrasi faciası değil, aynı zamanda insan onuruna çalınmış kara bir leke ve insan hakları ihlalidir. FETÖ terör örgütünün ülkemize yaptığı kötülüğün boyutu ne kadar büyükse, karşılarında gördükleri milli direniş de, hamdolsun, o kadar büyük olmuştur. 15 Temmuz gecesi, Türkiye, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve güçlü iradelerinden aldığı büyük cesaretle sokaklara dökülen aziz milletimizin dirayetiyle büyük bir esaretin ve zilletin eşiğinden dönmüş, zaferlerle dolu şanlı tarihimize yeni bir kahramanlık destanı daha eklemiştir. Milli iradenin gücü hainlerin kurşunlarına galip gelmiştir. Çelikten imanlar, çelikten tankları yenmiştir. Millet olarak kanlı bir darbe karşısındaki cesaretimiz ve azmimiz, bütün sosyolojik, politik ve tarihsel teorileri altüst etmiş, darbeci hainlerin hesaba katmadığı millet iradesi, büyük bir direnişe dönüşmüştür."

"Vazgeçmedik, pes etmedik, korkmadık"

15 Temmuz gecesi, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek ayrımı olmaksızın toplumun her kesiminin omuz omuza mücadele verdiğini anlatan Işıkhan, "'Diğerleri ülke, sen vatansın, toprağının üzerinde yaşamak nasip değilse altında uyuruz' diyerek birbirimize kenetlendik, sokaklara döküldük, vazgeçmedik, pes etmedik, korkmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük ve güçlü Türkiye ideali ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, sokaklarda verilen mücadeleyi, çalışma hayatı başta olmak üzere Türkiye'yi bağımsız, güçlü ve öncü kılacak her alanda, 15 Temmuz ruhuyla sürdüreceklerini ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Terörle, fitneyle, kalkışmalar ve müdahalelerle durdurulmak istenen Türkiye'yi, yüzyıla damgasını vuracak güce ulaştırmak için, tam bağımsız yerli ve milli kalkınmayla hem bölgesinde hem de dünyada hak ettiği noktaya taşımak için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde milli iradenin gücüyle inşa etme dirayetimizi koruyacağız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canını ortaya koyan tüm kahraman şehitlerimizi, bir kez daha rahmetle, minnetle ve özlemle yad ediyorum. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, gazilerimize ve değerli ailelerine sağlık ve esenlik diliyorum."

Mithat Cemal Kuntay'ın "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Tarihimize, 10 yıl değil 100 yıl da geçse unutulmayacak bir zafer hediye eden asil milletimizin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Rabb'imden ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korumasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.