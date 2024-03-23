2023\'te Türkiye Ekonomisi AB Ülkeleri Arasında En Hızlı Büyüyen Ülke Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü" dedi.
Bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Eskişehir Anadolu'nun yeşil bozkırı, medeniyetlerin kadim yolu. Alimler, liderler şehri, aynı zamanda eğitimin ve üretimin de merkezi olan Eskişehir ülkemizin en genç şehirlerinden birisidir. Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Tüm bunları sizlerle başardık. İlimiz bu anlamda büyük bir potansiyele ve dinamizme sahip. Bu potansiyele güvenerek ilimize son 21 yılda genel bazda 147 Milyar lira yatırım yaptık. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yaptığı yatırım ve vatandaşlarımıza aktardığı destek tutarı ise 7,5 milyar lirayı bulmuş durumda. Bakınız bu rakamlar, yeni yatırımlar, yeni üretimler demektir" dedi.
"Türkiye'nin köhne muhalif zihniyetlerinden, çöp, çukur, çamur siyasetinden bıktı usandı"
Eskişehir'in dinamizmine dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz diyoruz ki artık bu yeniliği bu dinamizmi gerçek belediyecilikle taçlandırma vaktidir. Bu şehir; artık eski Türkiye'nin köhne muhalif zihniyetlerinden, çöp, çukur, çamur siyasetinden bıktı usandı. Eskişehir'i yıllardır mevcut potansiyeli ezberle bastırılmış; mağdur bir şehir olmaktan çıkarıp, gerçek belediyecilikle buluşturma vakti gelmiştir. Vakit artık AK belediyeciliğin farkıyla ilimizin çehresini, atmosferini Türkiye Yüzyılına yakışır hale getirme vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin Gerçek Belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşiktir. AK Parti 2002'den bu yana girdiği tüm yerel ve genel seçimlerde milletimizin sevgisini kazanarak alnının akıyla ve zaferle çıkmayı başarmış bir partidir. 1 Nisan sabahı da yine aynı zaferle, Cumhur İttifakı olarak tüm il ve ilçelerimizde yeni bir sayfa açacağız inşallah. Çünkü Türkiye'nin ve AK Parti'nin milletine gönül vermiş; cesareti ve ferasetiyle Türkiye'yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşımış ve önümüzdeki yüzyılın hedeflerini belirlemiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, vizyoner bir lideri var, hamdolsun. Aynı zamanda Eskişehir'in zafere inanmış, davası için gece gündüz demeden çalışan, gayret eden fedakar bir teşkilatı var. Maşallah ziyaret ettiğimiz tüm illerde teşkilatlarımız büyük bir heyecanla, gayretle, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti belediyeciliğiyle bütün şehirlerimizi, ilçelerimizi ve mahallelerimizi; çağımıza uygun yeni projelerle, her alanda dünya standartlarının üzerine çıkaracağız. Bu dava için ortaya koyduğunuz özverinin şahidi olarak, Eskişehir'in belediyecilik tarihinde yeni bir sayfa açacağımıza, şehrimizi AK Parti Belediyeciliğine, Cumhur İttifakı'nın milli duruşuna kavuşturacağımıza inanıyorum. Nebi Hatipoğlu vekilimiz; Eskişehir'i gerçekten hak ettiği büyük hizmetlerle inşallah buluşturacak. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Bu duygularla 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
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HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği program kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, herkesin el birliği ile uyuşturucuya karşı elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından grup dağıldı.
Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bırakan İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşları, dua ederek ve mum yakarak terörü lanetledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin tamamlandığını ve en az 20 bin çalışanın hizmet vereceği bir kompleks olduğunu belirtti. Hastane kompleksi, gen ve hücre terapi hastanesi, BAHAR Projesi ve lojmanlar dahil olmak üzere birçok birimi içeriyor. Bakan Koca ayrıca, Türkiye genelinde 30 büyük şehirde benzer projelerin yapılacağını ve Sancaktepe'deki hastanenin dünyada ilk olan bir BAHAR Projesi olduğunu ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan'ın düzenlediği iftar yemeğine yoğun katılım gerçekleşti. Afacan, vatandaşların tercihini net olarak ortaya koyduğunu belirtti.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde esnafı ile bir araya geldi. Başdeğirmen, 'Belediye Kanunu'na göre yapacağım dediklerini yapabilir mi? Her şeyi savuruyorlar, mümkün değil, biz işimize bakıyoruz' dedi.
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini duyurdu. 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen eğitim uçuşuna çeşitli üslerden havalanan uçaklar katıldı. Bakanlık, eğitim uçuşuna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Destici, ayrıca yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'yla işbirliği yaptıklarını ve Kovancılar Belediye Başkanı adayı Vahap Gök için destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de miting yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda CHP'nin kazanacağını belirtti. Özel, ayrıca Denizli'de AK Parti'ye oy verilmesi durumunda belediyenin AK Parti'ye geçeceğini ifade etti. Özel, iyi insanlara seslenerek, 31 Mart'ta sandıkta birlik olunması çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Halk Buluşması'nda konuştu. 17 bakanın İstanbul’a seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu, “Toplanmışlar, Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok. Dışişleri Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez; Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez; Adalet Bakanı burada. Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Bu kadar küçük düşürmeyin” dedi. Seçmenlere "Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin" çağrısı da yapan İmamoğlu, "Bu şehir artık bağışıklık kazandı, bağışıklık; bu virüslere karşı bağışıklık kazandı. 5 yıl boyunca bunu öğrendi. Dolayısıyla, bir avuç insana çalışana, asla oy vermeyin. Onlara oy vermemek yetmez. Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.
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