Bakan Işıkhan: "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 buçuk büyüdü" - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 buçuk büyüdü"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin 2023 yılında yüzde 4 buçuk büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu ve dolar bazında milli gelirin 1 trilyon doları aştığını açıkladı. Bakan Işıkhan ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı yatırım ve vatandaşlara sağlanan destek tutarının 7,5 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

23.03.2024 20:39  Güncelleme: 20:45
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Bakan Işıkhan: "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 buçuk büyüdü"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Vatandaşlarımıza aktardığı destek tutarı ise 7 buçuk milyar lirayı bulmuş durumda"

ESKİŞEHİR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 buçuk büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Eskişehir Anadolu'nun yeşil bozkırı, medeniyetlerin kadim yolu. Alimler, liderler şehri, aynı zamanda eğitimin ve üretimin de merkezi olan Eskişehir ülkemizin en genç şehirlerinden birisidir. Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 buçuk büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Tüm bunları sizlerle başardık. İlimiz bu anlamda büyük bir potansiyele ve dinamizme sahip. Bu potansiyele güvenerek ilimize son 21 yılda genel bazda 147 milyar lira yatırım yaptık. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yaptığı yatırım ve vatandaşlarımıza aktardığı destek tutarı ise 7,5 milyar lirayı bulmuş durumda. Bakınız bu rakamlar, yeni yatırımlar, yeni üretimler demektir" dedi.

"Türkiye'nin köhne muhalif zihniyetlerinden, çöp, çukur, çamur siyasetinden bıktı usandı"

Eskişehir'in dinamizmine dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz diyoruz ki artık bu yeniliği bu dinamizmi gerçek belediyecilikle taçlandırma vaktidir. Bu şehir; artık eski Türkiye'nin köhne muhalif zihniyetlerinden, çöp, çukur, çamur siyasetinden bıktı usandı. Eskişehir'i yıllardır mevcut potansiyeli ezberle bastırılmış; mağdur bir şehir olmaktan çıkarıp, gerçek belediyecilikle buluşturma vakti gelmiştir. Vakit artık AK belediyeciliğin farkıyla ilimizin çehresini, atmosferini Türkiye Yüzyılına yakışır hale getirme vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin Gerçek Belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşiktir. AK Parti 2002'den bu yana girdiği tüm yerel ve genel seçimlerde milletimizin sevgisini kazanarak alnının akıyla ve zaferle çıkmayı başarmış bir partidir. 1 Nisan sabahı da yine aynı zaferle, Cumhur İttifakı olarak tüm il ve ilçelerimizde yeni bir sayfa açacağız inşallah. Çünkü Türkiye'nin ve AK Parti'nin milletine gönül vermiş; cesareti ve ferasetiyle Türkiye'yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşımış ve önümüzdeki yüzyılın hedeflerini belirlemiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, vizyoner bir lideri var, hamdolsun. Aynı zamanda Eskişehir'in zafere inanmış, davası için gece gündüz demeden çalışan, gayret eden fedakar bir teşkilatı var. Maşallah ziyaret ettiğimiz tüm illerde teşkilatlarımız büyük bir heyecanla, gayretle, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti belediyeciliğiyle bütün şehirlerimizi, ilçelerimizi ve mahallelerimizi; çağımıza uygun yeni projelerle, her alanda dünya standartlarının üzerine çıkaracağız. Bu dava için ortaya koyduğunuz özverinin şahidi olarak, Eskişehir'in belediyecilik tarihinde yeni bir sayfa açacağımıza, şehrimizi AK Parti Belediyeciliğine, Cumhur İttifakı'nın milli duruşuna kavuşturacağımıza inanıyorum. Nebi Hatipoğlu vekilimiz; Eskişehir'i gerçekten hak ettiği büyük hizmetlerle inşallah buluşturacak. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Bu duygularla 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: '2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 buçuk büyüdü' - Son Dakika

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