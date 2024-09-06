Mardin'in Kültürel Zenginliği Festivalde - Son Dakika
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Politika

Mardin'in Kültürel Zenginliği Festivalde

Mardin\'in Kültürel Zenginliği Festivalde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

06.09.2024 23:46  Güncelleme: 23:51
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Bakan Işıkhan, "Mardin sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu perçinleyecek temel motivasyonun merkez üslerinden biri olacağına inanıyorum" dedi.

3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadim kültürü nesilden nesle aktaran en nadide el sanatlarından, yöresel tatlara, medeniyeti ilmek ilmek işleyen zanaat örneklerinden konserlere kadar birçok etkinliğin üç gün boyunca sergileneceği böyle bir festivalde bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Mardin baba ocağı, ata toprağı olduğunu belirten Bakan Işıkhan, Mardin'in yüzyıllarca Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Süryani'nin, Ezidi'nin huzurla bir arada yaşadığı, geçmişten bugüne, birçok inanca, kültüre ve yaşam tarzına ev sahipliği yapmış kardeşliğin, birliğin, beraberliğin sembolü olmuş bir şehir olduğunu ifade etti.

Mardin'in sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonunu perçinleyecek temel motivasyonun merkez üslerinden biri olacağına inandığını dile getiren Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve millet el ele verip bu hedeflerin gerçekleşmesi, Mardin'in kalkınması ve ilerlemesi için tüm imkanlarımızı ortaya koyarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, çalışma hayatı hizmetlerimizi, istihdam teşvik politikalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Mardin'i, bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla birlikte hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Bu organizasyonlar vesilesiyle Midyat'tan yayılacak olan bu kardeşlik dalgasının, ülkemizin her bir köşesine ulaşmasını, hatta sınırları aşarak tüm insanlığa ilham vermesini diliyorum."

Midyat, tarihin ve medeniyetin kesiştiği bir nokta, bir kültür ve hoşgörü merkezi olarak her zaman göz kamaştırdığını aktaran Bakan Işıkhan, "Her adımında geçmişin izlerini taşıyan bu güzel ilçemiz, kadim medeniyetlerin izlerini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü bize sunmaktadır. Bugün de burada aynı hoşgörü ve birlik ruhunu taşıyan bu festivalle, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz. Sanat, insanın ruhunu besleyen, kültür ise toplumu şekillendiren önemli değerlerimizdir" dedi.

Günlük hayatta daha mutlu ve üretken olmayı sağlayan bu tür kültürel ve sanatsal programların çok önemli olduğunu düşündüğünü belirten Bakan Işıkhan, "Bu bakımdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımız himayelerinde, Midyat Belediyemiz ve Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen bu değerli organizasyonda, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin'in Kültürel Zenginliği Festivalde - Son Dakika

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