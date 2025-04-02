Bakan Işıkhan Boykot Çağrılarına Tepki Gösterdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların yanında olduklarını söyleyerek boykot çağrılarına tepki gösterdi.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz. Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır" dedi. - ANKARA
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