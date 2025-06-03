Bakan Işıkhan, Cenevre\'de Filistin İçin Eyleme Katıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde 'Filistin'e destek' eylemine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını savunmak tüm insanlığın ortak görevidir. Filistin'in yanında olmak; kardeşliğin, barışın yanında olmaktır. Soykırımcı İsrail yönetiminin insanlık dışı vahşetine tepki göstermek için HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde düzenlenen eyleme katıldık. Filistin halkının yalnız olmadığını, kardeş Filistin halkının haklı mücadelesini bulunduğumuz her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.