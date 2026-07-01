Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Karabük'e geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere cuma günü Karabük'e gelecek.

Bakan Işıkhan'ın programı kapsamında ilk durağı saat 12.00'de Karabük Valiliği olacak. Ardından Yenişehir Çamlık Camii'nde cuma namazını kılacak olan Işıkhan, programına AK Parti Karabük İl Başkanlığını ve Karabük Belediye Başkanlığını ziyaret ederek devam edecek. Bakan Işıkhan, 5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına da katılacak. Karabük programı, Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek İl Danışma Meclisi Toplantısı ile sona erecek. - KARABÜK