Bakan Işıkhan, Seki Yağlı Güreşleri'nde Ata Sporlarına Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, Seki Yağlı Güreşleri'nde Ata Sporlarına Destek Vurgusu Yaptı

Bakan Işıkhan, Seki Yağlı Güreşleri\'nde Ata Sporlarına Destek Vurgusu Yaptı
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Bakan Işıkhan, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki 33. Geleneksel Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Güreşlerin kültürel miras olduğunu belirten Işıkhan, ata sporlarına ve sporculara devlet desteğinin süreceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 33. Geleneksel Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılarak, er meydanında pehlivanların mücadelesini izledi. Işıkhan, geleneksel yağlı güreşlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, devlet olarak ata sporlarına ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Seki Zümrüt Çayırı'nda düzenlenen organizasyonda Seydikemerli vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Seydikemer'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, "Seydikemer'e, siz değerli kardeşlerime Ankara'dan Cumhurbaşkanımız Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdim" dedi. Seydikemer, Menteşe ve Muğla'nın farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileten Işıkhan, "Devletimiz her zaman vatandaşının ve milletimizin yanındadır" dedi.

"Kadim geleneğimizi gelecek nesillere aktarıyoruz"

Yağlı güreşlerin Anadolu kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Bakan Işıkhan, Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri gibi organizasyonların geleneklerin yaşatılması açısından önemli olduğunu söyledi. Işıkhan, "Anadolu'muzun kültür unsurlarıyla harmanlanarak bugünlere kadar gelen bu kadim geleneğimizi, ülkemizin birçok beldesinde hala sürdürülen bu tür organizasyonları çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Elmalı, Kırkpınar ve Seydikemer Seki gibi geleneksel güreş organizasyonlarının ecdattan miras kalan kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını belirten Işıkhan, bu etkinliklerin aynı ruh ve disiplinle sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ata sporlarımızı sonuna kadar destekliyoruz"

Spora ve sporcuya yönelik çalışmalara değinen Bakan Işıkhan, devlet olarak geleneksel sporların yanı sıra milli sporcuların da desteklendiğini söyledi. Işıkhan, "Dolayısıyla devlet olarak biz hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Dünyada Türkiye'yi gururlandıran sporcuların yetişmesi için maddi ve manevi desteğin sürdürüleceğini ifade eden Işıkhan, gençlerin sportif faaliyetlerle hem ruhsal hem de bedensel gelişimlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Gençlere istihdam ve spor desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gençlerin istihdama ve iş gücü piyasasına kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Işıkhan, nitelikli iş gücünün artırılmasının yanı sıra gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklenmeye devam edileceğini söyledi. Işıkhan, konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. Güreşçilere başarılar dileyen Bakan Işıkhan, madalya alacak sporcuları da tebrik ederek, organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Seydikemer, Politika, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan, Seki Yağlı Güreşleri'nde Ata Sporlarına Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Seki Yağlı Güreşleri'nde Ata Sporlarına Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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