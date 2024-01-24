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Bakan Işıkhan: "Enflasyon dizginlendikçe elde ettiğimiz geliri de refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız" - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: "Enflasyon dizginlendikçe elde ettiğimiz geliri de refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız"

Bakan Işıkhan: "Enflasyon dizginlendikçe elde ettiğimiz geliri de refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız" AK Parti Ankara ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında emekli maaşı oranında düzenlenen artış hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Bakan Işıkhan: "Enflasyon dizginlendikçe elde ettiğimiz geliri de refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız"
24.01.2024 - 22:36,
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Bakan Işıkhan: "Enflasyon dizginlendikçe elde ettiğimiz geliri de refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız"

ANKARA - AK Parti Ankara ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında emekli maaşı oranında düzenlenen artış hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyon dizginlendikçe biz elde ettiğimiz geliri de refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan ilçe belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, "Allah yardımcıları olsun. AK Parti Belediyeciliği ile inşallah 31 Mart'ta büyük bir zafer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının ek zam oranının yüzde 49,25 olduğunu belirterek, tüm emeklilerin zam oranının eşitlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile emekli maaşlarındaki artış oranı açıkladığını belirten Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile açıkladım. Bir araya geldik, memur emeklileri ile eşitlemeye gayret ettik. Eşitlenmiş durumda. Bu durum bizim için çok önemliydi. Bildiğiniz gibi aslında refahı artırmaya gayret ediyoruz. Enflasyon dizginlendikçe biz elde ettiğimiz geliri de refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız. Bu memleket bizim. Bu hizmetleri de emeklilerimize sunacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Vedat Işıkhan, AK Parti, Ankara, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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