Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen zihniyetlerden büyük projeler beklenemez

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz için ne de ülkemiz için büyük projeler beklenemez" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ile Valiliğe ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra partisinin merkez Artuklu ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Işıkhan, yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını, 2024 yılının ülkenin gelecek hedefleri, müreffeh yarınları için çok önemli bir yıl, adeta bir dönüm noktası diyebileceklerini söyledi. Daha kendi sorumluluğundaki ilçenin yolunu yapamayan, çöpünü toplayamayan, halka hizmet nedir bilmeyen bir zihniyetten küresel bir hedef beklenemeyeceğini belirten Bakan Işıkhan, vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerin ne de ülke için büyük projeler beklenemeyeceğini kaydetti. "Biz, zor zamanlar görmüş, geçirmiş ama yine de bayrağımızdan, ezanımızdan, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmemiş, her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bilen bir milletiz" diyen Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla, icratlarla bezeyen belediyecilikle, temel atmama şovları yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını biliriz. İşte her şey ortada. İşte Türkiye'nin 21 yılda geldiği nokta ortada. Bugün dünya bizim SİHA'larımızı, uçaklarımızı, arabamızı, uzaya gönderdiğimiz ilk astronotu, KAAN'ı konuşuyor. Bugün bütün ülkeler; 'Dünya beşten büyüktür' diyen liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacak sözleri takip ediyor."

Türkiye'de artık 5-10 yıllık değil, 100 yıllık planlar yapıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, "Güçlü millet, güçlü devlet şiarıyla başardık. Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Peki, önümüzdeki bu büyük hedefe nasıl ulaşacağız? Öncelikle Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi, özellikle belediyecilikle tanışmamış il ve ilçelerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız. 1 Nisan sabahı bu şehri de yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacağız inşallah" dedi. - MARDİN