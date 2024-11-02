Bakan Işıkhan: İrade teröre teslim edilmedi - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: İrade teröre teslim edilmedi

Bakan Işıkhan: İrade teröre teslim edilmedi

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik ve istihdam konularında yönelik çalışmaları ve hedeflerini açıkladı.

02.11.2024 19:00
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Bakan Işıkhan: Bu millet iradesini terörle bağlantısı olanlara teslim etmemiştir (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Aksaray Merkez İlçe Kongresi'nin ardından Aksaray Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlediği İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Işıkhan, "Ekonomik kalkınma için gerek çalışma hayatında gerekse ekonomimizi ilgilendiren diğer alanlarda bakanlık olarak dört koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yolları; sağlıklı iş yerleri, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemi. Bu noktada sizleri rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere İŞKUR vasıtasıyla işverenlerimizi ve işçilerimizi bir araya getiriyor, işverenlerimizin de aradığı elemanı bulmasına destek veriyoruz. Diğer yandan teşviklerimiz ve desteklerimizle işletmelerimizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde yine işverenlerimizin istihdam artışı noktasında kardeşlerimizi, işverenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Şu an bildiğiniz gibi İş Kanunu'nu revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip, çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını 100 yıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde, dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke konumundayız. Aynı şekilde istihdamda ve iş gücünde orta vadeli plana uygun şekilde yükselen bir ivme içerisindeyiz. İşçinin de işverenin de yatırımcının da kazandığı herkesin hakkını aldığı adil bir sistem kurmak hepimizin ortak arzusudur. Türkiye bugün 5 yıllık değil, 100 senelik kalkınma planları yapan bir ülke haline gelmiştir. Bu girişimin en yakın şahit sizlersiniz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: İrade teröre teslim edilmedi - Son Dakika

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