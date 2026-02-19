Bakan Işıkhan Ramazan İftarında İşçilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Bakan Işıkhan Ramazan İftarında İşçilerle Bir Araya Geldi

Bakan Işıkhan Ramazan İftarında İşçilerle Bir Araya Geldi
19.02.2026 22:39
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ramazan ayının ilk iftarını işçilerle paylaştı, teşekkür etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ramazan ayının ilk iftarını işçiler ile yaptı.

Bakan Işıkhan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağrifet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk iftar sofrasını başkentimizde işçi kardeşlerimiz ile paylaştık. Bizlere sofrasını açan emekçi kardeşlerimize ve işverenlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

