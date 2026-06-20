Bakan Işıkhan: Sağlık ve sosyal güvenlikte örnek ülke konumuna ulaştık - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Sağlık ve sosyal güvenlikte örnek ülke konumuna ulaştık

Bakan Işıkhan: Sağlık ve sosyal güvenlikte örnek ülke konumuna ulaştık
20.06.2026 14:55
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars'ta AK Parti İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerde dünyaya örnek olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Işıkhan, Türkiye'nin küresel bir aktör haline geldiğini ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars'ta AK Parti İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün özellikle sağlıkta, sosyal güvenlikte, sosyal hizmetlerde dünyada diğer ülkeler tarafından örnek alınacak bir konuma ulaştık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programları için Kars'a geldi. Kars Valiliği ile AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Işıkhan, ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Bakan Vedat Işıkhan, toplantıda, YKS'ye girenlere başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, birlik beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

"Ülkenin sadece maddi değil, manevi kalkınmasını da sağlayacak, Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda, kardeşlik hukukumuzu perçinleyecek ruhun, yine bu topraklardan yükseleceğine olan inançla, Kars'ın sosyal kimliğinin ve kültürel zenginliğinin birleştirici gücüne inanıyoruz. 'Türkmenistan'dan Şam'a kadar, yaşayan birisinin eline diken batsa, acısı benim acımdır' diyen, dergahına gelen her kim olursa olsun kapısını açan Ebu'l-Hasan Harakani hazretlerinin, insana verdiği değerle şekillenen bu toprakların mayasında; birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi vardır. Bizim sorunlarımızı çözecek, Türkiye Yüzyılı idealimizi gerçekleştirecek olan perspektif, tam olarak, budur. Bu sebeple, birliği, beraberliği, 'ben' değil 'biz' olma şuurunu siyaset anlayışının merkezine yerleştirmiş bir teşkilatın mensubu olarak ve dünyanın neresinde dost eli bekleyen bir insan, çözülmesi gereken bir sorun olsa, her türlü imkanı seferber eden bir liderin, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak, bu toplantıları bir teşkilat programından daha ziyade, bir aile buluşması olarak görüyorum. Biz sadece bir ülkenin değil, insanlığın ve dünyanın da kaderinde önemli roller oynamaya devam edeceğiz. Davamız, sadece memleket davası değil, aynı zamanda insanlık, adil bir dünyanın, inşa, davasıdır."

'KÜRESEL AKTÖRÜZ'

Türkiye'nin gerek iç, gerekse dış politikada dönüm noktasının eşiğinde olduğunu, gelişmeye ve kalkınmaya devam ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "Bir taraftan içeride tarihi adımlar atarken, diğer taraftan da dört bir yanımızda akmaya devam eden, kanın ve gözyaşının durdurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma hayatından, ekonomiye, savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda, artık yüzyıllık planlar yapan küresel bir aktörüz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bugün bölgemizde ne kadar çatışma, ne kadar zulüm ve adaletsizlik varsa hepsinin karşısında büyük bir kararlılıkla duruyor, her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz. Bugün özellikle sağlıkta, sosyal güvenlikte, sosyal hizmetlerde dünyada diğer ülkeler tarafından örnek alınacak bir konuma ulaştık. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugünlere kolay gelmedik. Bu yolları, adım adım yürüdük, bu istikrarlı süreci ilmek ilmek dokuduk. Teşkilatlarımız bu süreçte gece gündüz demeden çalıştı, çabaladı; bizler en yakın şahidiz. Çalışmaya da devam ediyor. Bu anlamda ben, şahsım ve milletimiz adına, Cumhur İttifakımızın kalesi olan Kars'ın fedakar teşkilatına, emekleri ve çalışmalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Her bir kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

'BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Bakan Işıkhan, konuşmasının son bölümünde 'Babalar Günü'nü de tebrik ederek, "Ailesi için fedakarca çalışan, evlatlarının geleceği için gece gündüz emek veren, sevgisiyle ve rehberliğiyle yuvalarımıza güç katan tüm babalarımızın, 'Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta; aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan, kıymetli babalarımız olmak üzere, ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı, babamı, rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: Sağlık ve sosyal güvenlikte örnek ülke konumuna ulaştık - Son Dakika

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