Bakan Işıkhan: "Sandık güvenliği bizim için çok önemli"
AMASYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Sandık güvenliği bizim için çok önemli" dedi.
Amasya'da ziyaret ettiği AK Parti seçim ofisinde vatandaşlara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini belirterek "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar sandıkları bırakmayalım. Sandık güvenliği bizim için çok önemli" diye konuştu.
AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık'a destek isteyen Işıkhan, bu desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcunu ödemek anlamı taşıdığını söyledi.
" Gazze'de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim"
Ramazan ayında mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlar içinde dua edilmesini de isteyen Bakan Işıkhan, "Mazlum ve mağdur coğrafyalarda bulunan kardeşlerimiz için dua edelim. Gazze'de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim. Gerçekten bizler burada şanslıyız. Orada bir bardak suya ihtiyaç duyan kardeşlerimiz var" diye konuştu.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, turizmi çeşitlendirmek için kültür, tarih, sağlık, doğa, inanç, gastronomi, spor gibi alanlarla çalıştıklarını belirtti. Ersoy, ayrıca yerel yönetimlerin Antalya'nın turizm potansiyelini artırmak için daha başarılı çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Malpraktis Yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, dünyada benzeri olmayan şekliyle Malpraktis'in Türkiye'de çözüldüğünü belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'da transfer yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. İnşallah bu yıl daha da yüksek rakamlara ulaşacağız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki iftar programında Mansur Yavaş'a yüklenerek, onun artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olduğunu söyledi. Akşener, seçimlerde hür ve müstakil bir şekilde yer alacaklarını vurgulayarak, ittifak siyasetine karşı durduklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. Göktaş, programda yaptığı konuşmada, ilçede sosyal belediyecilik projelerinin başarılı bir şekilde uygulandığını vurguladı. Ayrıca, Emirdağ'ın ve Afyonkarahisar'ın gelişmesi için destek istedi ve AK Parti belediyeciliğiyle birbirinden güzel projelerin hayata geçirileceğini belirtti.
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