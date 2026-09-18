Bakan Işıkhan, "Terörsüz Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır" - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, "Terörsüz Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır"

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Bakan Işıkhan, "Terörsüz Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, terörsüz Türkiye’nin kazananının 86 milyon olacağını belirterek, "Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, terörsüz Türkiye'nin kazananının 86 milyon olacağını belirterek, "Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yozgat programında ilk olarak Valiliği ziyaret ederek, Vali Mehmet Ali Özkan'dan ildeki çalışmalara dair bilgi aldı. Ardından Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyen Işıkhan, üretim-istihdam bağını güçlendirmenin öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini belirtti. Bakan Işık, "Türkiye bugün yeni bir dönemin eşiğindedir. Geride bıraktığımız çeyrek asırda ülkemiz, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal güvenliğe, savunma sanayiinden çalışma hayatına kadar pek çok alanda Türkiye'nin altyapısını güçlendiren önemli adımlar atıldı. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu büyük dönüşümün merkezinde yer alan alanlardan birinin sorumluluğunu taşıyoruz. Çünkü bizim meselemiz doğrudan kendi insanımız, kendi vatandaşımızdır. İşçimizdir, emekçimizdir, işverenimizdir, esnafımızdır, yaşlımızdır, gencimizdir, kadınımızdır. Bizim görevimiz işsizlikle mücadele etmek, çalışanın hakkını korurken üretenin önünü açmak, istihdamı artırırken sosyal güvenliği güçlendirmek ve değişen dünyanın şartlarına uygun bir çalışma hayatını inşa etmektir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin insan kaynağını güçlendirmek, gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlamak, mesleki eğitimi işgücü piyasasıyla daha güçlü biçimde buluşturmak ve üretim-istihdam bağını kuvvetlendirme bizim temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek" dedi.

"Terörsüz Türkiye'nin kazanını 86 milyon olacak"

Bakan Işıkhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli kazanımlardan biri de hiç şüphesiz Terörsüz Türkiye idealidir. Türkiye, terörden çok çekti. On yıllar boyunca terör nedeniyle evlatlarımızı kaybettik, şehitler verdik. Onlarca ocağa ateş düştü. Terör sadece canımıza kastetmedi, kardeşliğimizi hedef aldı, kalkınmamızın önüne set çekmeye çalıştı, ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketti. Bugün ortaya koyduğumuz Terörsüz Türkiye hedefini bu nedenle yalnızca bir güvenlik meselesi olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda kardeşlik ve kalkınma meselesidir. Bu, Türkiye'nin gelecek nesillerine bırakacağı en büyük miraslardan biridir. Yozgat'ın bu meseleyi çok iyi anlayan şehirlerimizden biri olduğuna inanıyorum. Bu topraklar, vatan söz konusu olduğunda bedel ödemekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Bu ülkenin her karış toprağında Yozgatlı bir şehidimizin, bir gazimizin, bir kahramanımızın hatırasıyla karşılaşabilirsiniz. Onların aziz hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuz; birliğini ve beraberliğini daha da güçlendirmiş, enerjisini teröre değil kalkınmaya harcayan, evlatlarının geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye bırakmaktır. Terörsüz Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Adımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir. Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.

Işıkhan, savaşların sürdüğü coğrafyamızda ekonomik büyümenin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bugün dünyaya baktığımızda Türkiye'nin güçlü olmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu çok daha açık görüyoruz. Yakın coğrafyamız savaşlarla, krizlerle ve belirsizliklerle mücadele ediyor. Böyle bir dünyada Türkiye'nin üretimini ve istihdamını artırması, ekonomisini büyütmesi, savunmasını güçlendirmesi, çalışma hayatını geleceğe hazırlaması ve en önemlisi toplumsal birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi gerekiyor. Bizim önümüzde yapacak çok işimiz var. Yozgat için yapacak çok işimiz var."

Kaynak: İHA
Vedat IşıkhanGüvenlikPolitikaTürkiyeEkonomiSon Dakika

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