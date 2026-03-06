Bakan Işıkhan: "Türkiye 2026 yılında kadın istihdamını en fazla artıran ülke oldu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2007 yılında yüzde 21,2 olan kadın iş gücüne katılım oranını 2024 yılında yüzde 36,8'e taşıdık. Türkiye, kadın iş gücüne katılımını en fazla artıran ülke oldu. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 10 milyon 409 bin kadınımız istihdam edilmektedir. Bu başarı tesadüf değildir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Bakan Işıkhan'ın kentteki programı Isparta Valiliği ziyaretiyle başladı. Valilik makamına gelişinde Bakan Işıkhan'ı Isparta Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Işıkhan, daha sonra Isparta'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda kentteki ekonomik faaliyetler ve çalışma hayatına ilişkin konular ele alındı. Programı kapsamında kent merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunan Bakan Işıkhan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Işıkhan, burada parti temsilcileriyle bir araya geldi. Daha sonra Isparta Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Işıkhan'ın kentteki programı, şehir merkezinde bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

"Isparta'yı gerçekten eşsiz kılan bu şehrin kadınlarıdır"

İftar programının ardından yaptığı konuşmada Işıkhan, Ramazan ayının manevi atmosferinde Isparta'da kadınlarla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu mübarek Ramazan gecesinde, gül şehri Isparta'da sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel buluşmayı mümkün kılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Isparta; gülüyle, doğasıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla bu ülkenin incisi bir şehirdir. Ama Isparta'yı gerçekten eşsiz kılan şey, bu şehrin kadınlarıdır. Gülü toprağa eken, kooperatiflerinde alın teri döken, işini büyütürken çocuğunu da büyüten Ispartalı kadınlar Türkiye'de kadın başarısının en somut yüzüdür" dedi.

"8 Mart yalnızca bir gün değil, yılın tamamına yayılması gereken bir farkındalıktır"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değinen Bakan Işıkhan, kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu iftarın ayrı bir anlamı daha var. O da iki gün sonra kutlayacağımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür. Bu mübarek Ramazan gecesinde sizlerle bir arada olmak ve 8 Mart'ı bu sofrada karşılamak benim için ayrıca anlamlı. 8 Mart; bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmayan, tüm yıla yayılması gereken bir farkındalığın simgesidir. Biz de çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın istihdamında tarihi bir dönüşüm yaşandı"

Kadınların iş gücüne katılım oranında önemli artışlar sağlandığını belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "2007 yılında yüzde 21,2 olan kadın iş gücüne katılım oranını 2024 yılında yüzde 36,8'e taşıdık. Aynı dönemde OECD ülkelerinin ortalaması yalnızca 3,3 puan arttı. Türkiye kadın iş gücüne katılımı en fazla artıran ülke oldu. Kadın istihdam oranını yüzde 19,3'ten yüzde 32,5'e yükselttik. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 10 milyon 409 bin kadınımız istihdam edilmektedir. Bu başarı tesadüf değildir, kararlı siyasi iradenin ve azimli kadınlarımızın eseridir" diye konuştu.

"Kadın istihdamını artırmak için güçlü destekler sağlıyoruz"

Kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen projelere değinen Bakan Işıkhan, İş Pozitif Programı ve diğer desteklerin önemine dikkat çekerek, "2024 yılının Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle İş Pozitif Programı'nı hayata geçirdik. Bu program kapsamında bugüne kadar 1 milyon 989 bin 285 kadının işe yerleşmesini sağladık. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında işverenlere aylık 32 bin 500 liraya kadar destek veriyoruz. Çocuğu olan kadın çalışanlara aylık 10 bin lira bakım desteği sağlıyoruz. Kadınların geleneksel olarak az yer aldığı mesleklerde istihdamını artırmak için önemli teşvikler sunuyoruz. Türkiye'nin kadını desteklendiğinde ve güçlendirildiğinde tüm topluma ışık saçacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan, salondaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Program daha sonra fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ISPARTA