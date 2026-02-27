Bakan Kacır Denizli'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kacır Denizli'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

27.02.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de TOKİ kura çekimi sonrası esnafı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de ziyaretlerde bulundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentte inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi programının ardından Denizli Valiliğine geçen Kacır, Vali Yavuz Selim Köşger ve protokol üyelerince karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Vali Köşger'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kacır, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığına giden Kacır, İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile görüşüp burada partililerle bir araya geldi.???????

Ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ile davetliler katıldı.???????

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır Denizli'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Mucizenin ta kendisi 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Anlaşma sağlanamıyor Zeki Çelik’in istediği ücret dudak uçuklattı Anlaşma sağlanamıyor! Zeki Çelik'in istediği ücret dudak uçuklattı
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Paşinyan ve Tusk’tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar Paşinyan ve Tusk'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 18:51:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Kacır Denizli'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.