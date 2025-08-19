Bakan Kacır Erzincan\'da Ziyaretlerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan Belediyesi ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bazı programlar ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreni için kente gelen Bakan Kacır, belediyeyi ziyaret ederek Belediye Başkanı Bekir Aksun ile bir süre görüştü. Kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Kacır, Başkan Aksun'a başarılar diledi.

Daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve partililerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.