Bakan Kacır, gençlere uzay misyonunu anlattı - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır, gençlere uzay misyonunu anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kaçır, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek Türkiye'nin uzay misyonu ve stratejisini anlattı. Bakan Kaçır, gençlere Türk gençliğinin teknoloji alanındaki başarılarını vurgulayarak, Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay almayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlığı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirmek için çalıştığını ve başarılı olduğunu ifade etti.

18.03.2024 21:38
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Bakan Kacır, gençlere uzay misyonunu anlattı

BALIKESİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kaçır, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'nin uzay misyonu ve stratejisini anlatan Bakan Kacır, gökyüzüne Türk'ün imza attığını söyledi.

Balıkesir Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun misafiri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, genç öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kaçır, gençlere hitaben " Avrupa ortalamasından 10, Almanya'dan 15 yaş daha genç bir nüfusa sahip Türkiye. Bu çok kıymetli. Çünkü bütün dünyayı değiştiren, dönüştüren teknolojileri genç insanlara imza atıyor. Genç insanların kurduğu teknoloji girişimleri, kurdukları teknoloji takımları dünyayı değiştiren teknolojileri ortaya çıkarıyor. İşte bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz, Türkiye'yi kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke kılmak adına hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesi. Tüm işlerin merkezinde siz gençler varsınız ve Türk gençliği bu alanda önü açıldığında önündeki engelleri kaldırdığımızda neleri başarabileceğini gösterdi. İşte gökyüzüne Türk'ün imzasını Türkiye'nin öz evlatları, Türkiye'nin mühendisleri, teknisyenleri, bilim insanları attı. Bayraktar'la, Anka'yla,. Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kızıl Elma'yla, Kaan'la Türkiye gökyüzüne kavuşuruz" dedi.

Sözlerine devam eden Bakan Kaçır, "Yılda 600 milyara yetişti. Küresel uzay ekonomisi Türkiye olarak yüzde 1 pay alabilirsek 6 milyar dolar kazanırız. Yüzde 10 alabilirsek 60 milyar dolar kazanırız. İnşallah Milli Uzay Programı'yla hedeflediğimiz tüm proje. birer birer gerçekleştirecek ve bu alanda stratejik bağımsızlığımızı tahkim edecek hem de küresel uzay ekonomisinden yıldan yıla daha fazla pay alacağız. Bu iddiayla iki bin yirmi birde Sayın Cumhurbaşkanımız. Milli Uzay Programı'nı dünyaya ilan etti. Ne? Ay'a yetişecek Türkiye'nin geliştirdiği teknoloji. ve o teknolojiyi dünyada geliştiren ilk dört ülkeden biriyiz. Eğer başarabilirsek uzaylı o teknolojiden yararlanabilen ilk ülke olay. ve sonrasında uzayda uyduları yörüngeler arası transfer edebilecek araçları o hibrit roket oto teknolojisiyle geliştirerek uzay ekonomisinden bayağı mı hedefliyoruz? Işte bir de uzay programında birbirinden. farklı ve iddialı pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Ama zannediyorum ki en önemlilerinden biri Türkiye'nin insanlığı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirmekti. ve 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dünyaya ilan etmişti. Hamdolsun Türkiye ay yıldızlı bayrağının üstüne çıkarmıştır"

Kaynak: İHA

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