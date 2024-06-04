Bakan Kacır: Havacılıkta ve savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar dünya tarafından dikkatle takip ediliyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır: Havacılıkta ve savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar dünya tarafından dikkatle takip ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiinde elde ettiği kazanımların dünya tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay bilim ve teknolojilerine daha hızlı şekilde transfer etme ve aktarma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alabileceğini vurguladı ve yerli haberleşme uydularının geliştirilmesinin önemine değindi.

04.06.2024 13:44
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Bakan Kacır: "Havacılıkta ve savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar dünya tarafından dikkatle takip ediliyor"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Havacılıkta ve savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar dünya tarafından dikkatle takip ediliyor" dedi.

AX-3 Uzay Misyonu Mürettebatı Karşılama Töreni Ankara'da gerçekleşti. ODTÜ Kültür ve Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve diğer mürettebat ekibinden Walter Villadei, Marcus Wandt Michael Lopez-Alegria katıldı.Törende konuşan Bakan Kacır, "Teknoloji ve bilim yarışında insanlık yararına geliştirilecek tüm alanlarda dünyada en önde olan ülkelerden biri olalım. Bunu başarabiliriz. Adım adım neleri başardığımızı görüyoruz. Havacılıkta ve savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar bütün dünya tarafından dikkatle takip ediliyor artık. ve bu kazanımları, bu başarıyı uzay bilim ve teknolojilerine daha hızlı şekilde transfer etme ve aktarmak istiyoruz. ve bu alanda da benzer bir başarı hikayesi gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü bu alan bizim için hem çok stratejik hem de ekonomik değeri çok kıymetli bir alan" dedi.

Küresel uzay ekonomisinin yıllık altı yüz milyar doları aştığını belirten Kacır, 10 yıl içerisinde 1,5 trilyon dolara yaklaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Küresel uzay ekonomisi pastasından daha fazla pay alınabileceğini ifade eden Kacır, "Bunu yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Seksenli yıllarda Türkiye, gelecekte sahip olmayı hedeflediği uyduları için yörünge haklarını almaya başladığında aynı zamanda bu uyduları geliştirecek araştırma çalışmaları da başlatmak istedi. ve o yıllarda uzay araştırmaları alanında çalışacak ilk merkez bu kampüste 1985'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi çatısı altında kuruldu. Fakat maalesef seksenler ve doksanlar Türkiye'nin bütün bu alanlarda çalışma yapmasını mümkün kılacak bir siyasi ve ekonomik istikrarı yakalamasına el vermedi. Ancak 2000'li yıllarda milli uydu projelerinde adım atmaya başladık. Önce Türksat uydusunun o ortak üretim faaliyetlerine dahil olduk. Sonra RASAT ve GÖKTÜRK görüntüleme uydularını yerli olarak geliştirdik" diye konuştu.

Metre altı çözünürlüklü elektro optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik alt sistemleri ve bileşenleri Türkiye'de geliştirildiğini hatırlatan Kacır, şu anda üretilmiş olan İmece Gözlem Uydusunu Türkiye'de ürettiklerini kaydetti.

İmece Gözlem Uydusunu Cumhuriyetin yüzüncü yılının Nisan ayında uzaya göndermeyi başardıklarını aktaran Kacır, "Bu Türk mühendislerinin, Türk bilim insanlarının, Türk araştırmacılarının bir zaferidir. Ama her zaman hedefi bir adım öteye taşıyoruz. Bizim için haberleşme uydularını yerli ve milli olarak geliştirmek de çok önemli bir alan. Bunu yapabilen ülkelerin sayısı ancak iki elin parmağı kadar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kacır: Havacılıkta ve savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar dünya tarafından dikkatle takip ediliyor - Son Dakika

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