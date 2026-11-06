Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile İstanbul'da bir araya geldi

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Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile İstanbul\'da bir araya geldi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 17'nci Boğaziçi Zirvesi için İstanbul'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Kacır, görüşmenin ardından KKTC ile ortak refah ve kalkınma için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 17'nci Boğaziçi Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Kabulde Tufan Erhürmen'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli de hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin sanal hesabından paylaşımda bulunan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile İstanbul'da bir araya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak refahımız ve kalkınmamız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
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