Bakan Kacır Paris\'te Türkiye\'yi Tanıttı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Bakan Kacır, Paris'te gerçekleştirdiği temasların ardından sanal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımında Paris ziyaretiyle ilgili görüntülere de yer veren Bakan Kacır, "Avrupa'nın en büyük startup ve teknoloji etkinliklerinden VivaTech'te, dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık. Teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile görüşmeler yaptık. Girişimcilik ekosistemimizin gücünü ve potansiyelini yansıtan Türkiye Pavilyonunda girişimcilerimizle buluştuk. Yapay zekadan finans teknolojilerine, oyun teknolojilerinden mobilite ve dijital teknolojilere uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren girişimlerimiz, geliştirdikleri yenilikçi çözümleri küresel yatırımcılarla buluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI DEĞERLENDİRDİK'

Bakan Kacır, Paris Büyükelçiliği ev sahipliğinde Fransa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, "Türkiye'yi yüksek teknolojili üretimin küresel merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz HIT-30 Programı'nın detaylarını paylaştık. Ülkemizin üretim gücü, ileri teknoloji kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumuyla sunduğu yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Eurosatory 2026 Savunma Sanayii Fuarı'nda ülkemizin önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin stantlarını ziyaret ettik. Ziyaretimiz kapsamında ayrıca Fransa Sanayiden Sorumlu Delege Bakanı Sayın Sébastien Martin ile görüşme gerçekleştirdik. Toplantımızda iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliklerini ele aldık. Fransa'nın önde gelen kurumlarından, nükleer enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren Framatome ve Total Energies şirketinleri ile kalkınma finansmanı kuruluşu AFD'yi ziyaret ettik. Enerji, sanayide yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdik" dedi.