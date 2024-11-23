Bakan Kacır Şanlıurfa\'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Kacır'ı valilik girişinde, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri, vali yardımcıları ve kurum müdürleri karşıladı. Valilikte şeref defterini imzalayan Kacır, beraberindeki heyet ile valilik makamına geçti.
Bakan Kacır, gün içinde temaslarını sürdürecek. - ŞANLIURFA
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