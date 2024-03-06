Bakan Kacır, Togg ile valiliği ziyaret etti

Bakan Kacır, kendi kullandığı Togg ile valiliği ziyaret etti
BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman'da havaalanından kendi kullandığı Togg ile Batman Valiliğine geldi.
Bir dizi açılış ve etkinliğe katılmak üzere Batman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman Havaalanı'nda yerli ve milli imkanlarla yapılan Togg'un direksiyonuna geçerek Batman Valiliğine geldi. Valilik girişinde Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Kacır, şeref defterini imzaladı. Bakan Kacır'a kentin simgesi olan atbaşı plaketi takdim eden Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kacır, daha sonra valilik makamına geçti.
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Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı. Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun sosyal medyada yayılan videosunda yer alan ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı ve şüpheli şahısların adreslerinde arama yapılmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Aday Tanıtım ve Proje Lansmanı programında konuştu. Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin her kesimden insanın dertleriyle dertlenmek olduğunu vurgulayarak, Yeniden Refah Partisi olarak bu anlayışı tüm Türkiye'ye yayacaklarını belirtti.
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