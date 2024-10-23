Bakan Kacır: TUSAŞ'a yönelik terör eylemi, bizleri hedefimizden vazgeçiremeyecek

Politika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk savunma sanayiindeki iftihar kaynağı kurumlarımızdan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak terör eylemi, bizleri 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefimizden vazgeçiremeyecek" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayiindeki iftihar kaynağı kurumlarımızdan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak terör eylemi, bizleri 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefimizden vazgeçiremeyecek. Milli savunma sanayimiz, göz bebeğimizdir. Türkiye'mizin istikbaline ve istiklaline kast eden terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. TUSAŞ'taki ve savunma sanayiimizdeki tüm yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi'nden asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.