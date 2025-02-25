Bakan Kacır: "Ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Kacır: "Ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor"

Bakan Kacır: "Ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilhassa İslam ülkeleri kurduğumuz bağlar bizler için çok değerli ve kuvvetli.

25.02.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır: "Ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilhassa İslam ülkeleri kurduğumuz bağlar bizler için çok değerli ve kuvvetli. Dost ve kardeş İslam coğrafyası ile her geçen gün artan ticari ve ekonomik bağlarımızla ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor. Tabii sağlıklı işleyen bir helal ekonomisi hacmi oluşturmak adına helal sertifikasyonu kritik önem taşıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Uluslararası Helale Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na katıldı.

Sempozyumda bir konuşma yapan Bakan Kacır, "Sempozyumun helal ekonomisine ve bu alanda yapılan çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu kıymetli organizasyon süresince yapılacak değerlendirme ve istişarelerin ülkemiz, dost ve kardeş Müslüman coğrafyalar için verimli olmasını temenni ediyorum. Küreselleşme; ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin sınırlara takılmaksızın dolaşımına kapı araladı. Bugün, günlük hayatta kullanılan pek çok ürün ve hizmetin arkasında çok sayıda ülkenin yer aldığı değer zincirleri var. Bu durum, tüketicilerin satın aldıkları ürüne güven duymasını sağlayacak ulusal ve uluslararası ölçekte mekanizmaların kurulması ihtiyacını beraberinde getiriyor. Şeffaf üretim süreçleriyle, insan sağlığını önceleyen yaklaşımıyla, adil ve sürdürülebilir ilkeler ile helal sektörü; Müslümanların dini esaslar doğrultusunda hayatlarını yaşamalarına imkan tanıyor. Şeffaf üretim süreçleri, insan sağlığını önceleyen yüksek kalite standartları ve sürdürülebilirliği esas alan yaklaşımıyla; finanstan gıdaya, ilaçtan turizme pek çok alanda güvenilir ürün ve hizmetlere erişimini mümkün kılıyor. Elbette helal ürün ve hizmetlerin yalnızca Müslümanlar için değil farklı inançlara mensup bireyler için de giderek daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Bugün küresel helal ekonomisi; ölçeği ve kapsamı itibarıyla günden güne daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eden, dinamik ve hızla büyüyen bir ekosistem konumunda. Bakınız, helal sertifikalı kozmetik sektörü 80 milyar doların üzerinde bir ölçeğe sahip. Helal turizm pazarının büyüklüğü 250 milyar doları aştı. Yakaladığı güçlü büyüme ivmesiyle 2 trilyon dolarlık küresel helal gıda pazarının 2033'te 5,3 trilyon dolarlık hacme ulaşması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor"

Helal ekonomisinin sunduğu fırsatları değerlendirerek, Türkiye'yi küresel helal ekonomisine yön veren lider ülke konumuna taşımaya kararlı olduklarını belirten Bakan Kacır, "Bu anlamda ülkemiz büyük avantajlara sahip. Dünyanın en büyük 11., İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasında ise 2. büyük ekonomisiyiz. Ülkemiz; güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla helal sektörünün farklı alanlarında tüketici beklentilerine cevap verecek rekabetçi ürün ve hizmetler sunma kabiliyetini haiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın dört bir yanında inşa ettiğimiz ticaret köprüleri arasında, bilhassa İslam ülkeleri kurduğumuz bağlar bizler için çok değerli ve kuvvetli. Dost ve kardeş İslam coğrafyası ile her geçen gün artan ticari ve ekonomik bağlarımızla ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor. Tabii sağlıklı işleyen bir helal ekonomisi hacmi oluşturmak adına helal sertifikasyonu kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek otorite konumundaki Helal Akreditasyon Kurumu 'nu kurduk. Ürün ve hizmetlerin sürdürülebilir, sürekli ve standart ölçekli yürütülmesi adına önemli adımlar attık. Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş laboratuvar altyapısıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında öncü kurumumuz Türk Standartları Enstitüsü, vatandaşlarımızın helal ürün ve hizmetlere ulaşmasında da ön safta yer alıyor. Tüketicilerin inanç ve değerlerine uygun ürün ve hizmetlere erişimi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordinasyon içinde hareket eden Enstitümüz bugüne kadar 572 helal uygunluk belgesi düzenledi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: 'Ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:21:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kacır: "Ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.