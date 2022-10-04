BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KORE CUMHURİYETİ İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KORE CUMHURİYETİ İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

04.10.2022 23:25

KORE Cumhuriyeti'nin Milli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İki ülke arasındaki iş birliğinin güçleneceğine inancımız tamdır dedi.

KORE Cumhuriyeti'nin Milli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İki ülke arasındaki iş birliğinin güçleneceğine inancımız tamdır dedi.

Kore Cumhuriyeti Milli Günü, Ankara'da bir otelde düzenlenen dünyanın ilgi odağı olan Hanbok Defilesi ile kutlandı. Etkinliğe Kore Büyükelçisi Won Ik Lee ve etkinliğin onur konuğu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kore Büyükelçisi Won Ik Lee, Bir zamanlar komşu olan Kore ve Türkiye binlerce yıllık tarihi bağlara, ortak topraklara, dil köklerine ve hatta aile geçmişlerine sahiptir dedi.

'KORE İLE TİCARET HACMİMİZ GEÇTİĞİMİZ YIL 8 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Etkinlikte, iki ülke arasındaki iş birliğine değinen Bakan Karaismailoğlu, 2022 yılı bu güçlü temel üzerine inşa ettiğimiz yakın ilişkilerimizin tesisinin, 65'inci stratejik ortaklığımızın ihdasının ise 10'uncu yıldönümü olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Asya pasifikteki ikinci büyük ortağımız olan Kore ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 8 milyar doları aştı. Halkımızın menfaatinin ileri taşınmasında ortak irade mevcuttur. Geçtiğimiz mart ayında Cumhurbaşkanımız ile dönemin Kore Başbakanı Kim'in teşrifi ile açılış törenini gerçekleştirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak Kore-Türkiye iş birliğinin bir nişanesidir. Dev altyapı projelerindeki iş birliğimizi sürdürmeyi, üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atılarak bu alandaki potansiyelimizi değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte üst düzey ve teknik ziyaretler ile iş çevrelerimiz arasındaki temasların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Koreli şirketlerin coğrafi konumları itibariyle bir ticaret ve ulaştırma merkezi olma özelliği taşıyan genç ve dinamik nüfusa sahip Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirerek ülkemizdeki yatırımlarını arttırmalarının iki ülke yararına olacağını düşünmekteyiz. Kore Cumhuriyeti, çok boyutlu dış politikamız çerçevesinde başlattığımız 'Yeniden Asya' girişimimiz kapsamında, Asya Pasifik Bölgesindeki önemli ortaklarımızdan biridir. İki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde tarihi dostluk bağlarımız temelinde daha da güçleneceğine inancımız tamdır açıklamasında bulundu.

GÖSTERİLER İLGİ ODAĞI OLDU

Kore kültürünün geleneksel dans, müzik ve kıyafet gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kore'nin ulusal marka değeri olan Hanbok, geleneksel ve modernin bir arada olduğu ünlü Hanbok tasarımcısı Lee Seo Youn'un füzyon tasarımlarıyla sahne aldı. Defileye Kore'nin geleneksel müzikleri eşlik ederken, izleyenler Kore kültürünün köklü geçmişini Milli gün kutlamaları kapsamında bir kez daha andı. Kore Cumhuriyeti Milli Gün etkinlikleri kapsamında K-Pop World Festival'de birinci olan AESIRA grubu da sahne aldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KORE CUMHURİYETİ İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU - Son Dakika

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