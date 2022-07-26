Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz (2) - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz (2)

26.07.2022 17:07
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz (2)

'2023 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'nin ardından Ordu Valiliği'ni ziyaret etti.

'2023 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'nin ardından Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililere hitap eden Bakan Karaismailoğlu, 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekti. Vatandaşın gönlüne girmek için her yolu deneyeceklerini belirten Karaismailoğlu, "Hareketlilik artıyor, talepler artıyor, üretim, istihdam, sanayide gelişmeler bunlar hep ekonomiyi tetikleyen yatırımlar. O yüzden hep beraber el birliği ile ekip olarak bu işlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Tabi bu kadar iş yapılıyor, önümüzde 2023 seçimleri var. Türkiye için, vatanın, milletin selameti için 2023 seçimleri çok önemli. O yüzden vatandaşlın gönlüne girmek için her yolu deneyeceğiz. Yaptığımız işleri anlatacağız, neler yapacağımızı anlatacağız. Çünkü yapacak daha çok işimiz var. Bizim amacımız Türkiye'yi, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinin arasına sokmak. O yüzden 2023 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar cumhurbaşkanı olması olmazdır Türkiye için. Onun için çok çalışacağız, emek vereceğiz" dedi.

'O MASALARDAN MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİ YOK'Muhalefeti eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Birileri toplayıp bir masanın etrafında toplanabilirler. Masanın görünen kısmında başkaları, altında başkaları olabilir. Bunlara hiç takılmaya gerek yok. Çünkü o masalardan bir şey çıkmaz. O masalarda milletin derdi yok. O masalarda kendi gelecekleri, kendi ikballeri olduğu için milletimiz de bunu görüyor. O yüzden o masalardan milletimizin beklentisi yok. Toplanıp duruyorlar bir cumhurbaşkanı adayı açıklayamıyorlar. Ama bizim adayımız belli. Bizim adayımız milletin gönlünde taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumartesi günü de cumhurbaşkanımızla sizler burada buluşacaksınız. Yine onu da burada güzel bir şekilde ağırlayacaksınız" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından, katılacağı istişare toplantısı için Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Mustafa KIRLAK/ORDU,


YORUMLAR
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En ucuz interneti hangi ülke kullanıyor? Türkiye kaçıncı? En ucuz interneti hangi ülke kullanıyor? Türkiye kaçıncı? MUSTAFA SARIGÜL TÜM KAMUDA TOGG KULLANILMALI, BEN DE KULLANACAĞIM MUSTAFA SARIGÜL TÜM KAMUDA TOGG KULLANILMALI, BEN DE KULLANACAĞIM
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Ordu Valiliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz (2) - Son Dakika
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