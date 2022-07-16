Bakan Kirişçi: "Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız" - Son Dakika
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Bakan Kirişçi: "Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız"

16.07.2022 16:18

Bakan Kirişçi: "Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, kırsalın önemine değinerek, "Rusya ve Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle artık dünya birbirine mal satmaz hale geldi" dedi.

Bakan Kirişçi: "Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız"

YOZGAT - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, kırsalın önemine değinerek, "Rusya ve Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle artık dünya birbirine mal satmaz hale geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı ile Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen 'Doğa ve Spor Festivali' başladı. Etkinliğe Oktay ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı. Çekerek Irmağı üzerinde kurulu, Türkiye'nin en büyük sulama amaçlı 10 barajından birisi olan Çekerek Barajı kenarına yapılan Millet Bahçesi, Yapay Rafting Parkuru, baraj içerinde oluşturulan Lavanta Adasının açılışlarının da gerçekleştirdiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında dünyanın kalkınan ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini hatırlatarak, "Bizim hedeflerimiz var dedik, büyük hedeflerimiz var. 500 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. İlk başta dünyanın kalkınan ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz var. Ara ara inişler, kalkışlar oluyor, bunlar sizi kesinlikle karamsarlığa iletmesin. Biz daima yükselerek gideceğiz ve on ekonomi içerisinde inşallah hep birlikte yer alacağız. Biz 500 milyar dolar hedefini de yakalayacağız, ulaşacağız ama onun için Yozgat'ın üretmesi lazım. Türkiye'nin 81 ilinin üretmesi lazım" dedi.

Kırsaldan kalkınmanın önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, "Rusya ve Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti" dedi. Bakan Kirişçi, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda çok önemli desteklerimiz var. Biz istiyoruz ki. Hayat kırsalda tekrar devam etsin. Büyük kentlerde ulaşım, hava kirliliği, kentlerdeki çarpık yapılaşma pek çok konu aile içi bir takım problemler bunların hepsi maalesef yaşanmakta ve bunların hafifletilmesi için yine hükümet olarak çalışmalarımız hızla sürmektedir. Ama biz tarımsal üretim adına ormancılıkta ilgili faaliyetlerimiz adına mutlak surette kırsala geri dönüş yapmak zorundayız. Çünkü pandemi öncesinde bunu gösterdi. Sonrasında ise Rusya, Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik gıdanın, ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle artık dünya birbirine mal satmaz hale geldi. ve bu ülkede ben üreticiyim demekten veyahut da babasının annesinin bu faaliyetlerde bulunuyor olmasından hicap duyup imtina eden bunu zikre etmeyen kardeşlerimiz artık gönül rahatlığıyla biz çiftçiyiz çiftçi bir ailenin çocuğuyuz. Biz üretiyoruz, ürettiğimiz için değerliyiz noktasına gelmiştir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile protokol üyeleri kurdele keserek Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi ve Çekerek Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişçi: 'Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız' - Son Dakika

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