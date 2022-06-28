Bakan Kirişçi vatandaşları Bakan Soylu ile görüştürdü - Son Dakika
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Bakan Kirişçi vatandaşları Bakan Soylu ile görüştürdü

28.06.2022 12:49

Bakan Kirişçi vatandaşları Bakan Soylu ile görüştürdüZONGULDAK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ekili arazileri sular altında kalan çiftçilerle görüştü.

Bakan Kirişçi vatandaşları Bakan Soylu ile görüştürdü

ZONGULDAK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ekili arazileri sular altında kalan çiftçilerle görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Çaycuma ilçesinde evlerinin bir kısmı ve ekili arazileri sular altında kaldığını söyleyen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Kirişçi "Bende çiftçi çocuğuyum. Yaşadıklarınızın ne olduğunu bilirim. Devletimiz sizin yanınızda" dedi.

Su alan seraları da gezen Bakan Kirişçi, Bartın'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu vatandaşlarla görüştürdü. Çiftçilere hitap eden Bakan Soylu "Herkese geçmiş olsun diliyorum. Bizde burada Bartın'dayız. Sayın Bakanımızla da sürekli temas halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'vatandaşlarımızın bütün eksiklerini gidermek bizim görevinizdir' diye talimatlandırdı. Allah bu tip afetlerden hepimizi muhafaza eylesin inşallah. El birliği ile bu işinde üstesinden geliriz inşallah. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Diye konuştu.

Bakan Vahit Kirişçi ardından Perşembe beldesine bağlı Adaköy'de selden etkilenen hayvan çiftliğini inceledi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişçi vatandaşları Bakan Soylu ile görüştürdü - Son Dakika

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