Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili açıklama yaptı: Durumu iyi, enfeksiyonun etkisi azaldı - Son Dakika
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Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili açıklama yaptı: Durumu iyi, enfeksiyonun etkisi azaldı

27.04.2023 15:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve çalışmalarına bir süre için ara veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Koca, "Sağlık durumu gayet iyi, geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi azalmış durumda." ifadelerini kullandı.

Önceki akşam katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki gündür programları iptal ediliyor. Erdoğan'ın sağlık durumu merak edilirken hastalığını ve son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

"ENFEKSİYONUN ETKİSİ AZALMIŞ DURUMDA"

Konya'da açılış töreninde konuşan Koca, "Kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En kısa zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten kendisine duacı olan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Atılacak her adımdan tarih ve insanlık izleri yükselir. Konya, hizmetlerin en güzeline layıktır. Türkiye son 21 yılın muhasebesini yaparak yarınına karar verecek. Her ailemizin kendi doktoru var. Evde sağlık hizmetimiz var. Kayıtlı hasta sayısı 600 bini aşmış durumda.

"İHTİYACIMIZ OLAN AŞILARIN YÜZDE 87'SİNİ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ"

Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı evde sağlık hizmetine dahil ediyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini kendisi üretecek. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. Açılışının üstünden 2 buçuk yıl geçmeyen şehir hastanelerimiz tüm büyük şehirlerimizin hayali idi. O hayallerden biri Konya'da gerçekleşti."

YORUMLAR (1)
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