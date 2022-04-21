Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti

21.04.2022 11:07

Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ederek toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ederek toplantı gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyeti bakanlık merkez binadaki makamında kabul ederek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurum ve AB Komisyonu heyeti arasındaki ikili görüşmenin ardından "AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı"na geçildi. Bakan Kurum'a görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak eşlik etti.

Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti
Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti
Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti
Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti - Son Dakika


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