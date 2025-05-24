Bakan Kurum Adıyaman'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum Adıyaman'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti

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24.05.2025 17:14
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Bakan Kurum Adıyaman\'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti
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Bakan Kurum, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelerek, destek ve umut mesajları verdi.

Bakan Kurum, köy evlerine yerleşen depremzedeleri ziyaret etti

"Yeniden ayağa kalkmış bir Adıyaman, umutla bakan bir deprem bölgesi olacaktır"

"Ekonomik şartlar ne olursa olsun, 11 ilimizde depremin yaralarını saracağız"

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın İndere Köyünde köy evlerine yerleşen depremzedelerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Adıyaman merkeze bağlı İndere köyünü beraberindeki heyetle beraber ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada yapımı tamamlanarak evlerine yerleşen aileleri ziyaret etti. Bakan Kurum ziyaretler öncesinde burada basın açıklaması düzenledi. Bakan Kurum açıklamasında, "Şu anda 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yeniden inşa ettiğimiz Adıyaman'ın Zey köyündeyiz. Köyümüzü, zemin etüdü sonrası belirlediğimiz; kayalık olan bu bölgede tam 135 dönümlük alanda yeniden kurduk.

Konutlarımızın hepsini; yolları, kaldırımları, ibadet alanları, sosyal tesis alanları ve içme suyu deposuyla birlikte tamamladık, depremzede kardeşlerimize teslim ettik.107 köy evimizde vatandaşlarımız güvenle oturuyor. Ben bu ziyaretimiz vesilesiyle, bu köyde bir ömür boyu huzurla yaşayacak tüm kardeşlerimize, yeni yuvaları bir kez daha hayırlı olsun diyorum.

6 Şubat 2023 sabahı yaşadığımız büyük felaketin ilk dakikalarından bu yana sahadayız. 'Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir vatandaşımız kalmayacak' sözünü milletimize verdik.

Bu kararlılıkla 3 bin 500 şantiyede, 7 gün 24 saat alın teri döken yüzbinlerce emekçi kardeşimizle birlikte, verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Teslim edeceğimiz tüm konutların inşasına başladık.

Hiçbir devletin başaramayacağı bir hız ve istikrarla 201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim ettik.

Adıyaman'ımızda bugüne kadar toplam 31 bin 406 bin yeni yuva ve iş yerimizi tamamladık ve teslim ettik. İnşallah bu yılsonunda Adıyaman'da toplamda 43 bin 573 bağımsız bölümü bitirerek siz kıymetli vatandaşlarımıza sunacağız.

Deprem bölgesinin tamamında ise 2025 sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerini hak sahibi vatandaşımıza teslim etmiş olacağız.

İnşallah önümüzdeki Haziran ayında Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşrifleriyle, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan mahallemizde inşa ettiğimiz 250 bininci konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz törenimizi gerçekleştireceğiz.

Biz deprem bölgesinde sadece evler yapmıyoruz, milletimizle el ele vererek umudu, yeni bir başlangıcı da inşa ediyoruz. Bunu da şehirlerimizi ticareti, tarihi, kültürüyle ayağa kaldırarak yapıyoruz

Adıyaman'ımızda meydan ve ticaret merkezimizin de inşasına son sürat devam ediyoruz.

Meydanımız; dükkanları, ofisleri, kütüphanesi, müzesi, okulu, camileriyle; gençlik merkezi, parkı ve kafeleriyle; her türlü sosyal ihtiyaca cevap veren bir eser olacak.

İnşallah burada şehrimize yeni bir nefes alanı açmayı arzuluyoruz. Ayrıca, Eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanı modern bir merkez haline getirerek, şehrimizin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağız. Yine Örenli Mahallemizde 500 kişilik, İndere'deki 2 bin kişilik camilerimizde; tarihi 500 yıla dayanan Ulu Cami'de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu camilerimizde yeniden ezan seslerini yükselteceğiz. İndere'ye ayrı bir parantez açmak isterim. İndere yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük şantiyesi olma özelliğini taşıyor. Adıyaman'da yeni bir uydukent kurduk ve 16 bin 400 ailemize modern, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuyoruz.

İnşallah İndere Projemiz; sadece Adıyaman'ın uydu kenti olmayacak; bölgesel düzeyde güçlü bir çekim merkezi olacak; yatay mimari ve modern şehircilik anlayışının en güzel örneği olarak Adıyaman tarihindeki yerini alacak. Biz 6 Şubat'ın ilk dakikalarından itibaren buradayız. O günlerde devletimiz tüm imkanlarıyla buradaydı, şimdi de şehirlerimizi ayağa kaldırmak için Adıyaman'da, 11 ilimizde!

Bizim, başka hiçbir devletin güç yetiremeyeceği işleri başaran çok güçlü bir devletimiz var. Kaynağımız, projemiz, irademiz var. Daha da önemlisi; azmimiz, hızımız, millet sevdamız var.

Allah'ın izniyle; ekonomik şartlar ne olursa olsun, 11 ilimizde depremin yaralarını saracağız. Tek bir kardeşimizi evsiz, ocaksız, çatısız bırakmayacağız. Tek bir annemizi, yavrumuzu; geleceğe dair umutsuz bırakmayacağız.

Birileri bu yapılanları görmek istemez. Yabancı konukların gelip hayranlıkla anlattığı, gıptayla takip ettiği bu çalışmaları dile getirmez.

Ama bu millet, kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf üstüne laf ürettiğini gayet iyi bilir.

Bu millet, kimin gecesini gündüzüne kattığını, kimin gerçekten yanında olduğunu iyi bilir görür.

Biz; sadece söz vermedik, sözümüzü tuttuk. Sadece konuşmadık, çalıştık. Bizim işimiz, birileri gibi milletin derdi üzerinden siyaset üretmek değil; derdiyle dertlenmek, çözüm üretmektir.

Biz bu anlayışla milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. ve bu yolun sonunda, yeniden ayağa kalkmış bir Adıyaman, umutla bakan bir deprem bölgesi olacaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Kurum'un aileleri ziyaretleri basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

(CK-LO-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Adıyaman, Politika, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum Adıyaman'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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