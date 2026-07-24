Bakan Kurum: Deprem bölgesinden ayrılmayacağız - Son Dakika
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Bakan Kurum: Deprem bölgesinden ayrılmayacağız

Bakan Kurum: Deprem bölgesinden ayrılmayacağız
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Bakan Murat Kurum, Malatya'da 8 bin 450 konut kurası çekildiğini, teslimlerin Ağustos'ta başlayacağını ve deprem bölgesinde son vatandaş güvenli yuvasına kavuşana kadar çalışmaların süreceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da düzenlenen "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamındaki kura töreninde, deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Son vatandaşımız güvenli yuvasına kavuşana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız. Bugün Malatya'da yaklaşık 8 bin 450 hak sahibinin daha konut kurasını çekiyor, Ağustos ayından itibaren teslimlere başlıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamındaki Konut Belirleme Kura Töreni ile Duranlar Atıksu Arıtma Tesisi, Merkez Çarşı ve Bakırcılar Çarşısı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bakan Murat Kurum, Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem bölgesinde verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin devam ettiğini ifade eden Kurum, "Bugün yaklaşık 8 bin 450 hak sahibi kardeşimiz için konut belirleme kurasını çekiyoruz. Yaklaşık 35 bin vatandaşımızı daha güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz. Kurası çekilen konutların teslimlerine Ağustos ayı itibarıyla başlayacağız. Konut arzını artırarak kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağlayacağız" dedi.

"Deprem bölgesinde sözümüzü tutuyoruz"

Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Kurum, "Son vatandaşımız evine huzurla girene kadar çalışmalarımız sürecek. Şehirlerimizi yalnızca konutlarıyla değil altyapısı, ticareti ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Malatya'ya 525 milyar liralık yatırım yaptık"

Bakanlık olarak Malatya'ya bugüne kadar 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, halen 310 milyar liralık yatırımın da sürdüğünü belirtti. Millet bahçeleri, sosyal konutlar, altyapı ve çevre projeleriyle Malatya'nın daha dirençli hale getirildiğini kaydeden Kurum, Duranlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin de kentin yaklaşık 50 yıllık altyapı ihtiyacına cevap vereceğini söyledi.

"Esnaf ayağa kalkarsa şehir ayağa kalkar"

Depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yeniden hizmete açıldığını belirten Kurum, "Bir şehrin gerçek gücü üreten esnafında ve canlı çarşılarındadır. Esnaf ayağa kalkarsa şehir de güçlenir. Tarihi çarşılarımız yeniden ticaretin ve sosyal hayatın merkezi olacak" dedi.

Konuşmasında muhalefete de eleştiriler yönelten Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların eser siyasetiyle sürdürüldüğünü belirterek, afet dönemlerinde algı yerine dayanışmanın esas alınması gerektiğini ifade etti. Bakan Kurum, açılışı yapılan yatırımların Malatya'ya hayırlı olmasını dileyerek, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Malatya, Ağustos, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Deprem bölgesinden ayrılmayacağız - Son Dakika

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